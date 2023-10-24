Мария Захарова прокомментировала публикацию в прессе США о причастности СБУ к терактам против россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в американской прессе по поводу того, что за терактами против политиков, журналистов и общественных деятелей на территории России стоит СБУ, курируемая ЦРУ и MI6.
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