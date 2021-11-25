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15 неловких фото звезд Голливуда с индейкой, и как эта птица стала традиционным блюдом

15 неловких фото звезд Голливуда с индейкой, и как эта птица стала традиционным блюдом

Даже далеко за пределами Штатов известно, что на День благодарения американцы едят индейку. Этот день даже называют Днем индейки, однако раньше птица регулярно выходила далеко за пределы блюда: она становилась героиней забавных фотосессий голливудских звезд.

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