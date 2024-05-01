27-летняя стримерша Busya18plus, уроженка Донецка, только недавно получившая российский паспорт и сейчас живущая в Краснодаре, принесла извинения за свое поведение, разместив соответствующий видеоролик.
Оскорблявшая русских стримерша из Краснодара принесла извинения
Комментарии
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Grandad
Какие извинения от той, которая не помнит, что она говорила вчера?! Она и "извинялась" , не понимая своей вины.
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Какие извинения? Лишать гражданства и высылать из России, а то сидит в России и тут же гадит на неё...
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3 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Вот так всегда вначале срать на Россию потом извиняться.
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1 час.
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