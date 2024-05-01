Оскорблявшая русских стримерша из Краснодара принесла извинения

Grandad Какие извинения от той, которая не помнит, что она говорила вчера?! Она и "извинялась" , не понимая своей вины.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Какие извинения? Лишать гражданства и высылать из России, а то сидит в России и тут же гадит на неё...