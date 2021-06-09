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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 июня 2021 года

Энергетический прогноз на десятое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1142 =В Жизни нет ничего случайного, а всё, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте =Все религии Мира есть плод человеческого промысла, как правило, не имеющий ничего общего с правдой о Создателе = Всякое Царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит =Главное, нужно говорить мало, тихо, с терпением и благородством; так можно сэкономить и время, и Энергию = Депрессия - не признак слабости - это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго = Здравый смысл часто заглушает шёпот Души.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛАСЬ ФРАЗА: "В Жизни нет ничего случайного, а всё, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте". БЛАГОДАРЮ!

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