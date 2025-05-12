На Западе заявили о провале отношений Украины и США

АндрейБорков

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! Какую же херню порят в этой статейке, мол УкРуина и США не договорились! ДОГОВОРИЛИСЬ и ДОГОВОРИЛИСЬ ОБО ВСЕМ! Трамп развел Зеленского, а Зеленский кинул Трампа. И для России это не очень хорошо, от слова СОВСЕМ. Поставки ракет США на УкРуину продолжены, поставки вооружения идут рядами и колоннами. Просто теперь за все, что поставляется США на УкРуину хохлопитекам придется оплачивать с охеренными процентами. Так же подписана сделка по редкоземельным металлам, а эта сделка по "отжиму" в пользу США энергосистемы УкРуины и транспортной инфраструктуры. То есть теперь по энергетическим объектам УкРуины наши ВС бить не будут, это же СОБСТВЕННОСТЬ США!!!! А эти объекты будут исправно подавать энергию на нужды ВСУ! А в этой статейке пишет аффтор о провале чего то там! ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ!