Китайская Fulin Precision решила построить завод андроидов

Совместное предприятие по производству андроидов решили создать китайский производитель автозапчастей Fulin Precision и разработчик технологий гуманоидной робототехники AgiBot, сообщает 11 октября издание Yicai.
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