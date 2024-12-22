Пройдут годы, я состарюсь, у меня появятся внуки. И однажды они подойдут ко мне и спросят: «Дедушка, а что ты делал во время войны?»

Александр Николаевич Честно скажу. Родился в начале 3-го года после ВОВ (батя чудом выжил). ВСЮ жизнь ГОТОВИЛ СЕБЯ К ВОЙНЕ ( тяжелый спорт с детства, служба в СА, военная кафедра и пр.) Надеялся, что наше покаление "пронесет"- НЕТ. СВО крепко заденет ВСЕХ нас, - так сложилась судьба РОССИИ...(?!)

Александр Николаевич Женщине, особенно Женщине - нельзя путать кислое с пресным! В Библии так много написано на ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ... А Боженька нам отмерил ЕЕ такой КОРОТКОЙ....