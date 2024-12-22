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    ХОХЛОБОНДЕРЫ уже начали праздновать "РОЖДЕСТВО" с англоскунсами. СЕГОДНЯ(22.12), глубокой ночью внимательно смотрел Б...Пройдут годы, я с...

Пройдут годы, я состарюсь, у меня появятся внуки. И однажды они подойдут ко мне и спросят: «Дедушка, а что ты делал во время войны?»

Пройдут годы, я состарюсь, у меня появятся внуки. И однажды они подойдут ко мне и спросят: «Дедушка, а что ты делал во время войны?»

"Это в кабацких разговорах очень легко рвать на себе тельняшку, мол, если Родина позовёт, то вот он я, тут же и сразу.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Честно скажу. Родился в начале 3-го года после ВОВ (батя чудом выжил). ВСЮ жизнь ГОТОВИЛ СЕБЯ К ВОЙНЕ ( тяжелый спорт с детства, служба в СА, военная кафедра и пр.) Надеялся, что наше покаление &quot;пронесет&quot;- НЕТ. СВО крепко заденет ВСЕХ нас, - так сложилась судьба РОССИИ...(?!)
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1 час.
Александр Николаевич
Женщине, особенно Женщине - нельзя путать кислое с пресным! В Библии так много написано на ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ... А Боженька нам отмерил ЕЕ такой КОРОТКОЙ....
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38 мин.
Александр Николаевич
ХОХЛОБОНДЕРЫ уже начали праздновать &quot;РОЖДЕСТВО&quot; с англоскунсами. СЕГОДНЯ(22.12), глубокой ночью внимательно смотрел БОЙ бывшего крымчанина, некто УСИКА с англоскунсом ФЬЮРИ. В 12 раундах -НИЧЬЯ, НО ЕДИНОГЛАССНО победу отдали ему. БОГ с ним! НО чей бог? В начале боя и далее ОН крестился и &quot;бился лбом&quot; о помост осеняя себя христианским крестом( с ПРАВОГО на ЛЕВОЕ плечо)!?А страна&quot;У&quot; уже захвачена &quot;протестантами&quot;... они крестятся &quot;через жопу&quot;!!!
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13 мин.

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