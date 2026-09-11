Дроны ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Американские СМИ подтверждают серьёзные повреждения ключевого нефтепровода в Саудовской Аравии. Дроны поразили насосные станции и нанесли им ощутимый ущерб, что ещё сильнее ударило по экспорту топлива из Саудовской Аравии.