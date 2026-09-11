Дроны ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Американские СМИ подтверждают серьёзные повреждения ключевого нефтепровода в Саудовской Аравии. Дроны поразили насосные станции и нанесли им ощутимый ущерб, что ещё сильнее ударило по экспорту топлива из Саудовской Аравии.
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