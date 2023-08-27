Тень Сталина нависла над страной

Игорь Кузнецов Продолжайте и дальше иронизировать с сарказмом 🙃 А эту "коричневую чуму" на Украине добьём, что не смог сделать мой отец, который Хрущёва люто ненавидел.

Роман Романов Я иронизировал не над вашими высказываниями, а над бредом вашего оппонента Эмиля ВАТМ, он же Ватмахер. Я с ним, с некоторых пор, в заочной дискуссии. Так что ничего у меня к вам не было и нет. По большому счету мы с вами одних взглядов на некоторые вопросы истории нашей с вами страны.