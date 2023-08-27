Театр абсурда

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Тень Сталина нависла над страной

Тень Сталина нависла над страной

Тропой самурая История вынуждена совершать повторения если из неё не было сделано верных выводов.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Продолжайте и дальше иронизировать с сарказмом 🙃 А эту &quot;коричневую чуму&quot; на Украине добьём, что не смог сделать мой отец, который Хрущёва люто ненавидел.
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54 мин.
Роман Романов
Я иронизировал не над вашими высказываниями, а над бредом вашего оппонента Эмиля ВАТМ, он же Ватмахер. Я с ним, с некоторых пор, в заочной дискуссии. Так что ничего у меня к вам не было и нет. По большому счету мы с вами одних взглядов на некоторые вопросы истории нашей с вами страны.
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37 мин.
фарид сабиров
Мне пенсионеру , голодному пенсионеру насрать на судьбу казнокрадов и коррупционеров повесят из посадят ??? Главное их надо уничтожить. У меня дети внуки , я не хочу что бы их тоже обворовывали  Грабили , так и грабили Россию мою Родину. Меня волнует ее будущее , но не с этим жуликами. Народ это одно а эта сволота совсем другое. Нам не по пути.
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14 мин.

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