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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Сити» скандировали «У нас всего 10 игроков» в конце матча с «МЮ». «Горожане» победили, играя в меньшинстве с 23-й минуты

« Манчестер Сити » обыграл « Манчестер Юнайтед » в матче 4-го тура АПЛ со счетом 1:0.  Победный гол на 60-й минуте забил Эрлинг Холанд .

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