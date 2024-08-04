Финская активистка попросила у Путина защиты: «Меня отправили в психбольницу»

ХЕЛЬСИНКИ, 4 августа, ФедералПресс. Активистка из Финляндии Катья Коккониеми, занимающаяся развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила политического убежища в России у президента Владимира Путина.
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