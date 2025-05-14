Конец либеральной политики опустит ставку до 4-5% – экономист

Перспективы потенциального экономического роста прямо зависят от политических решений. Решение о сворачивании либеральной политики опустит ставку к уровню 4-5% и обеспечит экономический рост, заявил на площадке Всероссийского финансового форума «Финмаркет» в екатеринбурге экономист Михаил Хазин.
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