Конец либеральной политики опустит ставку до 4-5% – экономист

Перспективы потенциального экономического роста прямо зависят от политических решений. Решение о сворачивании либеральной политики опустит ставку к уровню 4-5% и обеспечит экономический рост, заявил на площадке Всероссийского финансового форума «Финмаркет» в екатеринбурге экономист Михаил Хазин.