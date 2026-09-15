Пушилин: чествование мощей Донского в Донбассе показывает разность героев России и Украины

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Чествование новообретенных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского в Донбассе показывает разницу между героями, которых почитают в России и Украине.
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