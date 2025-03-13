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Итальянский стиль: архитектурное направление с южным колоритом

Итальянский стиль: архитектурное направление с южным колоритом

Если вы думаете, что итальянский стиль архитектуры появился в Италии, то глубоко ошибаетесь. Несмотря на то, что он появился совершенно в другой стране и в каждом последующей точке мира он приобретал особенные черты, без южного колорита в этом двойственном направлении, переполненном утонченной простотой и высокой эстетикой, все же не обошлось.

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