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31 подписчик

Вечер «Караоке-лото»

Вечер «Караоке-лото»

Прийти на вечеринку можно с компанией друзей, семьёй или одному — опытные ведущие создадут атмосферу веселья и вовлекут в игру.

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