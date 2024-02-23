"Убирайся в свою Рашку": в украинской Дружковке боевик ВСУ наорал на ребенка за желание уехать с мамой в Краснодар

Maxim Golubkov Да этот ещё, по их меркам, вменяшка. Были случаи расстера и детей и стариков, которые прямо говорили, что с Россией. Но мама - дура! Надо ребенка учить что можно говорить всукам, а где лучше помолчать и криво ухмыльнуться.

Геннадий Горит земля под ними, они это заслужили. " Да воздастся каждому по делам его" и бог наконец услышал их. Думаю и этого война не чего хорошего не ждёт.