БлокнотРУ «Мы с мамой на билет копим в Краснодар» – мальчик из небольшого украинского городка Дружковка, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области честно признался, для чего моет машины.
"Убирайся в свою Рашку": в украинской Дружковке боевик ВСУ наорал на ребенка за желание уехать с мамой в Краснодар
Комментарии
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Maxim Golubkov
Да этот ещё, по их меркам, вменяшка. Были случаи расстера и детей и стариков, которые прямо говорили, что с Россией. Но мама - дура! Надо ребенка учить что можно говорить всукам, а где лучше помолчать и криво ухмыльнуться.
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7 час.
Геннадий
Горит земля под ними, они это заслужили. " Да воздастся каждому по делам его" и бог наконец услышал их. Думаю и этого война не чего хорошего не ждёт.
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4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Думаю если этот пидор всушник попадет в плен будет петь другое мол он за Россию воевать не хотел его силой схватили на улице тцк и отправили на убой.
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3 час.
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