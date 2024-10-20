Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 679 подписчиков

Следственный комитет заинтересовался отравлением подростков алкоголем в Екатеринбурге

Следственный комитет заинтересовался отравлением подростков алкоголем в Екатеринбурге

Трое подростков были доставлены в больницу после возлияний в лесопарке.Следственный отдел Кировского района Екатеринбурга заинтересовался отравлением подростков алкоголем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх