Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

В столице существует более 48 технопарков С 2018 года в Москве действует инновационный кластер, который представляет собой цифровую платформу для инновационной экосистемы столицы и является основным каналом предоставления поддержки бизнесу от Правительства Москвы.
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