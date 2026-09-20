Мама из Ржева победила в проекте «Мама-предприниматель»

Жительница Ржева Юлия Романовская стала победительницей программы «Мама-предприниматель». ПОБЕДА ЮЛИИ РОМАНОВСКОЙ В Тверской области подвели итоги федеральной программы «Мама-предприниматель», которая прошла в регионе в четвёртый раз.
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