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Мама из Ржева победила в проекте «Мама-предприниматель»

Мама из Ржева победила в проекте «Мама-предприниматель»

Жительница Ржева Юлия Романовская стала победительницей программы «Мама-предприниматель».  ПОБЕДА ЮЛИИ РОМАНОВСКОЙ В Тверской области подвели итоги федеральной программы «Мама-предприниматель», которая прошла в регионе в четвёртый раз.

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