В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений Путина

В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений президента России Владимира Путина. Речь идет о вопросах обращения с бездомными животными, следует из обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, размещенного в думской электронной базе.
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