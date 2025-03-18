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В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений Путина

В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений Путина

В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений президента России Владимира Путина. Речь идет о вопросах обращения с бездомными животными, следует из обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, размещенного в думской электронной базе.

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