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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» выиграл все 3 матча с «Барысом» в сезоне. Сегодня победа идет за 1.61

«Барыс» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ. Казахстанцы проиграли во всех трех личных встречах с «Металлургом» в этом сезоне – 0:2, 2:3 и 3:4 ОТ.

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