Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВС Украины применили, по предварительным данным, комплекс «Точка-У» по городу Комсомольское Старобешевского района.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВС Украины применили, по предварительным данным, комплекс «Точка-У» по городу Комсомольское Старобешевского района.
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