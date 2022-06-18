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ВС Украины применили, по предварительным данным, комплекс «Точка-У» по городу Комсомольское

ВС Украины применили, по предварительным данным, комплекс «Точка-У» по городу Комсомольское

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВС Украины применили, по предварительным данным, комплекс «Точка-У» по городу Комсомольское Старобешевского района.

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