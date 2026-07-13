Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Мигрант в футболке с символикой ВСУ не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Мигрант в футболке с символикой ВСУ не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Мигрант из Узбекистана, пришедший в паспортный стол Ставрополя в футболке с символикой ВСУ и получивший сначала лишь штраф за дискредитацию, в итоге был депортирован из России с 20‑летним запретом на въезд - после общественного резонанса и депутатских запросов история получила продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии