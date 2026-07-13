Мигрант в футболке с символикой ВСУ не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Мигрант из Узбекистана, пришедший в паспортный стол Ставрополя в футболке с символикой ВСУ и получивший сначала лишь штраф за дискредитацию, в итоге был депортирован из России с 20‑летним запретом на въезд - после общественного резонанса и депутатских запросов история получила продолжение.