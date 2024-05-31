В России готовится госрегулирование цен: в военное время барыги не должны наживаться на людях

https://t.me/russkiy_malchik/1670Кстати, о торговцах-барыгах. Вот глава X5 Group (абсолютного монополиста, тысячи магазинов по стране) выступила против госрегулирования цен на продукты: мол, чем больше рынок будет зарегулирован, тем будет больше манипуляций с перекупкой товара в магазинах для его перепродажи.