Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России готовится госрегулирование цен: в военное время барыги не должны наживаться на людях

https://t.me/russkiy_malchik/1670Кстати, о торговцах-барыгах. Вот глава X5 Group (абсолютного монополиста, тысячи магазинов по стране) выступила против госрегулирования цен на продукты: мол, чем больше рынок будет зарегулирован, тем будет больше манипуляций с перекупкой товара в магазинах для его перепродажи.

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