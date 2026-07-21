Петросян успешно окончила первый курс ГИТИСа

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян успешно завершила обучение первого курса заочного отделения балетмейстерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИСа).
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