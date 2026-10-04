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Судан: Один человек погиб в результате авиаудара по двум грузовикам с гуманитарной помощью,...

Судан: Один человек погиб в результате авиаудара по двум грузовикам с гуманитарной помощью, перевозившим продовольственные товары Всемирной продовольственной программы (ВПП), когда они ехали из Диллинга в Кадугли в Южном Кордофане ранним утром 3 октября.

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