Судан: Один человек погиб в результате авиаудара по двум грузовикам с гуманитарной помощью, перевозившим продовольственные товары Всемирной продовольственной программы (ВПП), когда они ехали из Диллинга в Кадугли в Южном Кордофане ранним утром 3 октября.
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