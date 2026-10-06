В Алтайском крае десять человек пострадали за неделю в ДТП с участием пьяных водителей

В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль самому в состоянии опьянения и не позволять это делать другим В Алтайском крае за неделю с 28 сентября по 4 октября зарегистрировано семь ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 10 человек получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.