Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Алтайском крае десять человек пострадали за неделю в ДТП с участием пьяных водителей

В Алтайском крае десять человек пострадали за неделю в ДТП с участием пьяных водителей

В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль самому в состоянии опьянения и не позволять это делать другим В Алтайском крае за неделю с 28 сентября по 4 октября зарегистрировано семь ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 10 человек получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым