Авдеевское направление, подробности: важные изменения, серьезное осложнение ситуации

Уже несколько дней на линии Бердычи — Тоненькое продолжаются тяжелейшие бои. В эти населенные пункты российские подразделения смогли «заскочить на плечах» отступающих из Авдеевки формирований армии киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии