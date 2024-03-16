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Авдеевское направление, подробности: важные изменения, серьезное осложнение ситуации

Авдеевское направление, подробности: важные изменения, серьезное осложнение ситуации

Уже несколько дней на линии Бердычи — Тоненькое продолжаются тяжелейшие бои. В эти населенные пункты российские подразделения смогли «заскочить на плечах» отступающих из Авдеевки формирований армии киевского режима.

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