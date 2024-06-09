Китайская делегация во главе с зампредседателя ВК НПКСК приняла участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 8 июня /Синьхуа/ -- По приглашению правительства Российской Федерации китайская делегация во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Юном с 6 по 9 июня находится в России, приняв участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме /ПМЭФ/.
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