«Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо!» (с) Из России в Северную Корею отправится первый туристический поезд

По железной дороге, с ветерком и прямиком в гости к Ким Чен Ыну — с мая этого года начинаются регулярные железнодорожные почти прямые перевозки пассажиров между российским Владивостоком и северокорейским Расоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии