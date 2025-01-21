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Закон, порядок, государство

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Житель Сахалинской области ответит в суде за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Следственным отделом МВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Правда, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащий продукции.

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