Представитель талибов Муджахид заявил, что для них ИГ* не угроза, а головная боль

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.
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