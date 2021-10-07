Мировое обозрение

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Представитель талибов Муджахид заявил, что для них ИГ* не угроза, а головная боль

Представитель талибов Муджахид заявил, что для них ИГ* не угроза, а головная боль

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.

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