Не все Кадыровы одинаково полезны: В Узбекистане пошли войной на русский язык

В Россию буквально толпами ломятся мигранты из Узбекистана. Но долгое время мы не могли понять: что же это им, бедным, дома не работается? Думали, это потому, что узбекская экономика в упадке, что "советское наследство" местные "новые баи" уже доели, а поскольку при отсутствии СССР жиреть на очередном "хлопковом деле", обманывая Центр, не получается, то единственной возможностью не получить у себя от безработной молодёжи какую-нибудь "исламскую революцию" – это отправить её в Россию на заработки.