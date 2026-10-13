Вучич заявил о требовании ЕС ввести санкции против России

Европейский союз требует от Сербии согласовать внешнеполитический курс с позицией объединения, в том числе присоединиться к санкциям против России, еще до вступления в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Инсайдер: «В Крем...
- Инсайдер: «В Крем...
- Вычислять слежку ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым