На форуме "ИТ-трансформация 2026" эксперты рассказали, чем кибератаки грозят бизнесу и как снизить риски В Барнауле прошел XIX Межрегиональный форум "ИТ-трансформация 2026: Образ цифрового будущего".
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