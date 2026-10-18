В Париже, в результате беспорядков 17 октября, у пожилой пары старше 80 лет похитили личные вещи и часть одежды, оставив их почти раздетыми на улице.
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