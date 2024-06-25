"Это вам за детей Севастополя": Сокрушительный удар по Одессе. Уничтожены американцы и те самые установки ATACMS - партизанские сводки

Украинские партизаны рассказали первые подробности о массированной сокрушительной атаке русской армии по Одессе, в следствие которой, как сообщается, уничтожены американцы - те самые натовские боевики и те самые установки ATACMS, из которых вёлся огонь по гражданскому населению Крыма 23 июня.