Песков заявил, что Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине

Западные государства, предоставляя киевским властям разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории, в еще большей степени вовлекаются в украинский конфликт, что влечет его эскалацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии