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Песков заявил, что Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине

Песков заявил, что Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине

Западные государства, предоставляя киевским властям разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории, в еще большей степени вовлекаются в украинский конфликт, что влечет его эскалацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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