Читателям ZAB.RU предлагают оценить уровень доверия к губернатору Забайкалья

Опрос об отношении к губернатору Забайкальского края открыт в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос «Как вы оцениваете свой уровень доверия к губернатору Забайкальского края Александру Осипову за пять месяцев до выборов?» предлагаются следующие варианты ответов:Полностью доверяюДоверяю частичноСкорее не доверяюНе доверяю абсолютноПока не могу определитьсяОпрос будет проводиться до 23 часов.