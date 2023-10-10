"Шоссе-молния” в Чунцине Китай

"Шоссе-молния” имеет в общей сложности 18 крутых поворотов, самыми сложными для прохождения являются первые 6, самый высокий уклон может достигать 70 градусов, есть несколько поворотов шириной всего 4,5 метра, а линия поворота составляет около 10 метров при общей высоте подъема около 400 метров.