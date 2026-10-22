В Ноябрьске суд отправил по арест агрессивного мужчину, который с мачете напал на своего оппонента. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, вечером 9 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принял участие в конфликте с двумя местными жителями.