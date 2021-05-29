Байден предупредил об угрозе «поглощения» США Китаем

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Обращая внимание на глобальные амбиции Китая, американский лидер сослался на мнение главы Поднебесной Си Цзиньпина, который якобы «верит», что его страна способна завоевать Штаты «к 3035 году».
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Обращая внимание на глобальные амбиции Китая, американский лидер сослался на мнение главы Поднебесной Си Цзиньпина, который якобы «верит», что его страна способна завоевать Штаты «к 3035 году».
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