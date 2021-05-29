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Байден предупредил об угрозе «поглощения» США Китаем

Байден предупредил об угрозе «поглощения» США Китаем

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Обращая внимание на глобальные амбиции Китая, американский лидер сослался на мнение главы Поднебесной Си Цзиньпина, который якобы «верит», что его страна способна завоевать Штаты «к 3035 году».

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