Тарлев: Иностранная помощь, получаемая Молдовой, не ощущается населением страны

Деньги, в большом объеме поступающие в Молдову из-за границы, не ощущаются населением. Об этом заявил бывший премьер-министр, председатель Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Василий Тарлева, подчеркнув, что власти должны добиваться установления хороших цен для населения нашей страны, а не кредитов и помощи.
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