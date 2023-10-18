Тарлев: Иностранная помощь, получаемая Молдовой, не ощущается населением страны

Деньги, в большом объеме поступающие в Молдову из-за границы, не ощущаются населением. Об этом заявил бывший премьер-министр, председатель Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Василий Тарлева, подчеркнув, что власти должны добиваться установления хороших цен для населения нашей страны, а не кредитов и помощи.