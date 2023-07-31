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«Зенит» обратился с жалобой в ЭСК по поводу удаления Семака

Клуб изучает фрагмент с показанной красной карточкой главному тренеру. «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать несколько спорных решений судьи Евгения Кукуляка в матче второго тура чемпионата России с «Ростовом», передаёт «Чемпионат».

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