МИД: выдача туристических виз в Россию в Европе с начала года возросла на 57%

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что Россия за первые девять месяцев текущего года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году.
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