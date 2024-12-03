Украинский беспилотник уничтожен ночью в небе над Брянской областью

https://newsbryansk.ru/fn_1584013.htmlАтаки на Брянскую область продолжились ночью 3 декабря. Губернатор Александр Богомаз сообщил о пресечении очередной попытки удара по наземным объектам Брянщины с воздуха.
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