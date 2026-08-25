Как я высаживаю перец, чтобы он прижился без остановки в росте и плодоносил до холодов

Перец на моём участке долгое время оставался культурой, с которой невозможно договориться. Рассада выглядела крепкой, листья радовали насыщенным зелёным цветом, но после переезда на грядку всё словно замирало.
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