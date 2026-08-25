Я строю
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я строю

218 подписчиков

Как я высаживаю перец, чтобы он прижился без остановки в росте и плодоносил до холодов

Как я высаживаю перец, чтобы он прижился без остановки в росте и плодоносил до холодов

Перец на моём участке долгое время оставался культурой, с которой невозможно договориться. Рассада выглядела крепкой, листья радовали насыщенным зелёным цветом, но после переезда на грядку всё словно замирало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии