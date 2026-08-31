Овчинский: в Выхине-Жулебине построили трехсекционный дом по реновации

На юго-востоке Москвы, в районе Выхино-Жулебино, достроили жилой комплекс по реновации по адресу: Самаркандский бульвар, д.
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