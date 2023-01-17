Секретарь СНБО Украины признал подготовку страны к активным боевым действиям еще до начала спецоперации

До начала специальной военной операции Российской Федерации власти Украины готовили страну к войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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