Военное обозрение

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Секретарь СНБО Украины признал подготовку страны к активным боевым действиям еще до начала спецоперации

Секретарь СНБО Украины признал подготовку страны к активным боевым действиям еще до начала спецоперации

До начала специальной военной операции Российской Федерации власти Украины готовили страну к войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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