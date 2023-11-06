Японцев возмутило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера

Правительство Японии возмущено появлением в Сети видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, на котором премьер-министр страны Фумио Кисида высказывается оскорбительно о некоторых слоях населения.
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